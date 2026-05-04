In Sicilia formazione contro gli incendi al via, esercito di 1.200 volontari

Schifani: "Grazie per l'affiancamento a vigili del fuoco e Forestale"

PALERMO – Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (Aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile in Sicilia. Previsto un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi.

Formazione contro gli incendi, 1.200 i volontari coinvolti in Sicilia

Saranno coinvolti 1.200 volontari, appartenenti a circa 240 organizzazioni di volontariato di protezione civile e 200 operatori tra il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale della Regione Siciliana e il dipartimento regionale della Protezione civile, impegnati in simulazioni di scenari ad alta complessità dedicate agli incendi boschivi e di interfaccia.

Schifani: “Mobilitazione consistente contro gli incendi”

“Una mobilitazione consistente – dice il presidente della Regione Renato Schifani – che coinvolge centinaia di volontari ai quali rivolgo il mio ringraziamento per il loro impegno in difesa del nostro territorio. Queste esercitazioni consentiranno di testare e rafforzare la cooperazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Corpo forestale della Regione. È un’attività importante che punta a consolidare competenze e preparazione di chi opererà sul terreno”.

Schifani poi aggiunge: “Un piano che conferma il ruolo fondamentale della prevenzione, anche nell’ottica di tutela da ogni possibile rischio. In questa direzione, è strategico il potenziamento in atto degli organici e dei mezzi del Corpo forestale, con l’arrivo di ulteriori autoveicoli da usare nella lotta agli incendi boschivi e di nuovi agenti. I primi 46 hanno completato la fase di addestramento e nei prossimi giorni presteranno il giuramento”.

La stagione estiva 2026 alle porte

L’iniziativa è stata avviata nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, in preparazione alla stagione estiva 2026. Il dispositivo operativo potrà contare su 320 mezzi Aib, tra cui pick-up, autobotti e camion per il supporto logistico e il rifornimento. Le esercitazioni sono finalizzate al collaudo dei flussi comunicativi, al coordinamento interforze e alla verifica delle tattiche di spegnimento in scenari complessi. Il tutto con particolare attenzione alle aree di interfaccia urbano-rurale. Per i nuovi volontari rappresentano inoltre una verifica operativa delle competenze acquisite nei percorsi formativi.

Cocina: “Pronti contro gli incendi”

“Abbiamo programmato queste esercitazioni, con la mobilitazione di oltre 1.400 operatori antincendio – afferma il direttore generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina – per rafforzare l’intero sistema regionale e prepararlo al meglio alla prossima stagione Aib”. Le esercitazioni sanciranno lìingresso operativo di 640 nuovi volontari Aib, portando a oltre 2.100 unità il contingente complessivo pronto a supportare le squadre operative sul territorio.