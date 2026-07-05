Inaugurata la nuova sede dell’I.T.S. Academy di Catania un centro all’avanguardia dedicato alla formazione

La nuova sede dell’I.T.S. Academy per la Mobilità sostenibile e la Logistica di Catania è realtà. Il taglio del nastro e la presentazione alle autorità e alla stampa dei nuovi laboratori tecnologici realizzati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono arrivati lo scorso 19 giugno. Ad aprire la cerimonia è stata il direttore generale dell’I.T.S. Academy, Brigida Morsellino: «Dopo tanti anni di impegno, sacrifici e sfide vinte è arrivato questo grande giorno. Siamo una squadra che lavora con un unico obiettivo: il bene dei nostri ragazzi. Questo è un sogno diventato realtà all’interno di una struttura che nessuno avrebbe mai immaginato potesse rinascere so-prattutto qui. Oggi dimostriamo, al contrario, che è possibile trasformare un’area degradata in un luogo dove prenderà forma il futuro di tantissimi giovani». Parole condivise dal presidente dell’I.T.S. Academy, il professor Antonio Scamardella: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto – ha detto l’ingegnere – Oggi nasce una grande eccellenza del Sistema Italia. Abbiamo costruito una struttura all’avanguardia, capace di offrire una formazione moderna e interdisciplinare, con particolare attenzione alle tecnologie green e all’innovazione».

Momento storico

L’inaugurazione rappresenta un momento storico per l’ITS Academy, per la Sicilia e per il Sistema Italia, che si arricchiscono di un centro destinato a diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo per la formazione tecnica superiore. Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’arcivescovo metropolita di Catania Monsignor Luigi Renna, la senatrice Ella Bucalo, il deputato Anthony Barbagallo, i deputati regionali Ersilia Saverino e Dario Daidone, il commissario straordinario dell’Istituto per l’Incremento Ippico della Regione Siciliana Ignazio Mannino, il rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Partheno- pe ” Antonio Garofalo, il CEO di Caronte & Tourist Lorenzo Matacena, la vicepresidente nazionale di ITS Italy Marialaura Cosimi, il rappresentante dell’ Università di Catania Matteo Ignaccolo, il presidente dell’I.T.S. “Steve Jobs” Academy di Caltagirone Francesco Pignataro, gli assessori del Comune di Catania Andrea Guzzardi, Viviana Lombardo e Giovanni Petralia, oltre a rappresen-tanti del mondo imprenditoriale e sociale, della Guardia Costiera, della Capitaneria di Porto di Catania, della Marina Militare e della Guardia di Finanza.

Qualità formativa

Nel corso degli anni l’I.T.S. Academy si è affermata come modello di riferimento nazionale grazie alla qualità dell’offerta formativa, alla collaborazione con le imprese e agli elevati risultati occupazio-nali dei diplomati. A evidenziare i risultati con-seguiti è stato il vicepresidente dell’Academy, Tiziano Minuti: «L’I.T.S. Academy di Catania è ai primi posti in Italia per numero di cadetti iscritti, diplomati e occupati. Sono dati che ci consen-tono di fare ai giovani promesse concrete e di mantenerle. La nuova sede, dotata di simulatori e tecnologie di ultimissima generazione, rappresenta uno dei fiori all’occhiello di una struttura che dà prestigio all’intero Paese». Anche il vice-direttore di ALIS e componente del CdA dell’I.T.S., Antonio Errigo, ha spiegato il ruolo centrale delle imprese nel percorso di crescita della fondazio-ne. «Le aziende credono fortemente in questo progetto e continuano a sostenerne lo sviluppo. Quanto realizzato è il risultato di grandi sacrifici, professionalità e dedizione da parte di un team di altissimo livello». Sulla stessa linea il Respon-sabile Unico del Procedimento, Giuseppe Maria Sassano: «L’ITS Academy rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra formazione e mondo del lavoro. Il sistema duale, che unisce attività in aula ed esperienza diretta nelle aziende, spiega gli eccellenti risultati raggiunti e offre ulteriori prospettive di crescita grazie alla nuova sede nel quartiere storico dell’Antico Corso».

I numeri

Oggi ci sono 12 corsi attivi e molti altri ancora sono in cantiere. Circa 800 ragazzi sono diplo-mati e tutti occupati, con la media del 100% nel comparto dei marittimi, e circa il 90% per quanto riguarda logistica e manutenzione. L’obiettivo è restare un centro di eccellenza, continuando ad investire fortemente sui giovani come risorsa per il futuro.

Rapporto con il territorio

Durante l’evento sono intervenuti in collega-mento il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l’ex sottosegretario al MIUR Gabriele Toccafondi, che hanno ribadito l’impor-tanza della formazione tecnica specializzata per la competitività del Paese. Hanno portato il loro saluto anche il presidente del Fondo Nazionale Marittimi Angelo D’Amato e il direttore marittimo della Sicilia orientale, delegato del comandante generale delle Capitanerie di Porto Sergio Liardo, l’ammiraglio Raffaele Macauda. È stato inoltre trasmesso un videomessaggio del presidente di ALIS Guido Grimaldi, che ha confermato il forte legame con Catania e con l’I.T.S. Academy. Lorenzo Matacena, AD della Caronte & Tourist Spa, ha rinnovato il sostegno all’ITS Academy anche per i prossimi anni. Nel suo intervento, il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino ha sottolineato il valo- re della riqualificazione dell’immobile regionale nel quartiere di San Cristoforo e la nascita di un centro di innovazione capace di attrarre studenti da tutta Italia. Enrico Trantino ha evidenziato il duplice obiettivo del recupero di un edificio abbandonato e della creazione di un polo dedicato alla formazione e all’occupazione giovanile, mentre Monsignor Luigi Renna ha definito l’iniziativa un segnale di speranza per Catania e per l’intera Sicilia, unendo alta formazione e rigenerazione urbana. A chiudere la cerimonia è stata la Senatrice Bucalo che ha sottolineato che sin dalla costituzione degli ITS Academy la loro vision è stata focalizzata sul “futuro dei nostri giovani” e questa sede la rappresenta appieno.

Le competenze per innovare

L’ITS Academy a Catania per Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania si con-ferma un punto di riferimento regionale e nazionale per la formazione tecnica supe-riore, offrendo percorsi altamente specia-lizzati orientati all’innovazione e all’occu-pazione. Il progetto combina formazione teorica, esperienza pratica e aggiornamento continuo per preparare professionisti qualificati, favorendo al tempo stesso lo sviluppo dei sistemi economici territoriali attraverso una stretta collaborazione con il mondo produttivo. Per rispondere alle nuove esigenze del mercato, l’ITS Academy propone un’offerta formativa di altissimo livello con strumentazione innovativa e docenti provenienti dal mondo del lavoro. Nell’area della gestione e conduzione dei mezzi forma figure come il Manager Officer, l’Aircraft, Ship and Vehicle Maintenance Technician, il Passenger Services General Manager e l’On Board Technical Service Manager. L’offerta si estende inoltre ai settori della Logistica 4.0 e della Smart Mobility, con percorsi dedicati allo Smart Mobility General Manager, alla gestione integrata dei servizi di trasporto, all’Energy Innovation and Smart Mobility Specialist, focalizzato su economia circolare e sostenibilità, e all’Energy Saving Building Specialist, specializzato nell’efficienza energetica applicata all’edilizia sostenibile. L’Academy rappresenta così un’opportu-nità concreta per trasformare ambizioni e talento in competenze altamente richieste dal mercato del lavoro, contribuendo allo sviluppo di una mobilità sempre più innovativa e sostenibile.