Incendi in Sicilia: roghi da Agrigento a Trapani, fiamme anche nel Palermitano

Evacuazioni, abitazioni minacciate e decine di ettari distrutti dal fuoco

PALERMO – Giornata di allerta rossa per il rischio incendi in Sicilia, come previsto dalla Protezione civile regionale. Nel corso della giornata si sono susseguiti numerosi interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile in diverse province dell’Isola. Di seguito il quadro, aggiornato con gli episodi più rilevanti.

Agrigento, 250 ettari devastati dal fuoco a Cammarata

Sono circa 250 gli ettari di terreno demaniale e macchia mediterranea devastati dalle fiamme fra le contrade Piano d’Amata, Serre, Saraceno, Salaci e Rossino, nel territorio di Cammarata.

L’emergenza ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di una decina di abitazioni private. Circa 200 persone sono state allontanate dalle proprie case grazie all’intervento dei carabinieri, della polizia locale e della Protezione civile, che hanno cinturato l’area.

Palermo, incendio in un supermercato a Belmonte Mezzagno

Un incendio ha danneggiato un supermercato in via Piersanti Mattarella, a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. L’area, situata all’ingresso del paese, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla struttura.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno dei punti vendita interni al centro commerciale inaugurato lo scorso dicembre. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Trapani, nuovo incendio nel bosco di Salaparuta

A meno di 24 ore dal precedente rogo, un nuovo incendio è divampato nel bosco che si trova all’interno del centro abitato di Salaparuta. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, ma non è stato necessario procedere ad alcuna evacuazione.

“Siamo certi che non si tratta di un incendio accidentale – ha dichiarato il sindaco Michele Saitta – c’è la mano dell’uomo dietro questi vili gesti”.

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Una parte del bosco interessata dal nuovo incendio era già stata distrutta dalle fiamme nella giornata di ieri, nella zona degli impianti sportivi. Gli uffici comunali hanno quantificato in quattro ettari la superficie boschiva andata in fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile.

Trapani, a Santa Ninfa un 14enne salva dei vitellini

A Santa Ninfa un ragazzo di 14 anni ha rischiato la vita nel tentativo di salvare alcuni vitellini minacciati dalle fiamme.