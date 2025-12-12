Incendio al nuovo punto vendita Zangaloro di Gela: locale distrutto FOTO

Le fiamme divampate all'alba

GELA (CALTANISSETTA) – A fuoco i locali di “Zangaloro meat factory” a Gela, dove a breve sarebbe stato aperto il nuovo punto vendita della catena di fast food palermitana. Le fiamme sono divampate oggi, 12 dicembre, all’alba.

I danni provocati dall’incendio

L’allarme

Poco prima delle 6 un vasto incendio si è propagato nel giro di pochi minuti, distruggendo l’attività commerciale in cui, in questi mesi, sono stati eseguiti i lavori per la prossima apertura. Gravissimi i danni agli arredi e alla cucina. Sul posto è stato necessario un massiccio intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo evitando che le fiamme raggiungessero un negozio che si trova a poca distanza.

I rilievi e le indagini

Sul luogo dell’incendio anche la polizia che ha avviato le indagini. In corso i rilievi e gli accertamenti per risalire alle cause, non si esclude la matrice dolosa. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che si trovano nella zona.