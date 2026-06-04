L'inchiesta sull'ente regionale

PALERMO – “Un collaudato e durevole patto illecito fra il direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo e Il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto”, così lo definiscono i pubblici ministeri di Caltanissetta che chiedono al giudice per le indagini preliminari otto misure cautelari.

Chi rischia la misura cautelare

Gli indagati sono Roberto Sanfilippo, Riccardo Gallo Afflitto, Gioacchino Pontillo, Vincenzo Raitano, Pietro Tirone, Giuseppe Capodieci (tutti indagati per corruzione), Luisa Zoda e Salvatore Giambelluca (rispondono di falso ideologico”.

Il direttore del Cefpas

Sanfilippo avrebbe mantenuto il proprio incarico solo se avesse soddisfatto le richieste del politico di Forza Italia. Le azioni del direttore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, un ente strumentale della Regione Sicilia, avrebbero provocato anche “un grave danno economico all’ente”.

Gallo afflitto avrebbe chiesto “assunzioni, incarichi e consulenze finalizzati a rafforzare il potere e il consenso del deputato”.

La “longa manus” dell’onorevole

Un ruolo determinante avrebbe ricoperto Pontillo, definito “longa manus” dell’onorevole all’interno dell’ente. Le direttive sarebbero passate da Pontillo che ne verificava anche l’attuazione. Sarebbe stato una sorta di controllore in virtù del suo incarico di “esperto amministrativo giuridico” che si occupa della “approvazione degli atti”.

L’incarico sarebbe stato il frutto di un accordo in cui entrerebbe in gioco anche Raitano, si legge nel decreto di perquisizione, “legato da amicizia a Pontillo, scelto ad hoc dallo stesso come componente della commissione esaminatrice”.

Il “patto” con il direttore dell’Asp di Agrigento

Il deputato regionale avrebbe siglato un patto illecito anche con Capodieci, dirigente generale dell’Asp di Agrigento. Sarebbe stato il politico a sponsorizzare la sua nomina e in cambio avrebbe preteso che “il protetto” si mettesse a sua disposizione. In particolare per soddisfare le esigenze della moglie di Gallo Afflitto, Simona Sinatra, assunta al Cefpas che ha goduto del distacco all’Asp di Agrigento.

Reina, il fratello del cardinale

Un altro capitolo riguarda l’affidamento con trattativa diretta del progetto per la realizzazione di una biblioteca digitale per il Cefpas: importo di 128.000. L’incarico è stato assegnato a Domenico Reina, soggetto definito “senza pregressa esperienza nell’ambito delle reti di documentazione multimediale e in generale a detta del Sanfilippo del tutto inidoneo a ricoprire il ruolo”.

Perché la scelta sarebbe caduta su di lui? Unico scopo perseguito dagli indagati – si legge ancora nel decreto di perquisizioni e contestuale avviso di garanzia – era “ingraziarsi il fratello di Reina, il cardinale Baldassare, detto Baldo (vicario di Roma ndr), al fine di convogliare i voti dell’elettorato cattolico sulla figura di Margherita La Rocca (che non è indagata ndr), alleata politica di Gallo Afflitto in vista delle elezioni per il Parlamento Europeo del mese di giugno 2024”.

Un patto che sarebbe stato reso possibile dalla partecipazione di Zoda e Giambelluca componenti della commissione di valutazione dell’istanza di Reina per affidare il progetto. Nonostante “la ritrosia del terzo componente della commissione, Francesca Di Gregorio”, avrebbero “attestato falsamente nel verbale di commissione la genuinità del progetto presentato da Reina” nell’ottobre 2023.

La commessa per le manutenzioni

Un’altra vicenda riguarda il presunto accordo è lecito fra Gallo Afflitto e Sanfilippo per favorire l’impresa Sice srl di Aragona di cui è amministratore unico Tirone. La Sice si è aggiudicata un appalto con procedure negoziata senza bando per l’affidamento di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio del Cefpas.

Ancora una volta Gallo Afflitto avrebbe indirizzato la condotta del Sanfilippo, “ispirandolo”, per affidare alla Sice “lavori non necessari o comunque sovradimensionati rispetto alle reali necessità dell’ente di formazione”. In cambio Tirone avrebbe assunto alla Sice persone indicate dal politico e avrebbe affidato “l’incarico di progettazione a Felice La Longa (anche lui non è indagato ndr), architetto vicino a Gallo Afflitto nell’ambito di un prossimo contratto attuativo che avrebbe stipulato con il Cefpas”.

Si tratta di una incolpazione provvisoria firmata dal procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e dalle sostitute Chiara Benfante, Vera Giordano e Piera Anzalone. Gli indagati potranno fare valere le proprie ragioni negli interrogatori preventivi che il Gip ha ritenuto necessario prima di applicare eventuali misure cautelari. Sono stati convocati in Tribunale l’11 giugno.