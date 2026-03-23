 Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: due morti
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Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco

Due persone sono morte. Lo scalo è chiuso
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

NEW YORK – Un velivolo della compagnia Air Canada si è scontrato, nella serata di domenica 22 marzo, a forte velocità con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York causando la morte dei due piloti dell’aereo.

Lo scalo di New York, al momento, è chiuso.

Nell’impatto il muso dell’aereo, un Crj-900 appartenente alla divisione regional del vettore canadese, è stato completamente disintegrato. Durante l’evacuazione di emergenza l’aeromobile ha perso assetto e la coda ha toccato terra.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Si dovrà capire se dalla torre di controllo è arrivata una informazione sbagliata o al jet o al mezzo di terra.

Il jet al momento dell’impatto viaggiava a poco meno di 40 chilometri orari, secondo le informazioni fornite da Flightradar24.

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