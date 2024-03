Incognita tv nelle case di villeggiatura: molti italiani non riescono a vederla

Tante zone non ricevono il segnale del digitale terrestre

ROMA – Con l’arrivo della Pasqua è tempo di riaprire i battenti per 5,5 milioni di seconde case. La maggior parte si concentra nelle grandi isole, nelle regioni del sud e nelle località di montagna. Posti meravigliosi dove spesso, però, ci si accorge di un problema: la televisione non si vede oppure si vede male.

E non solo a causa dei vecchi televisori a tubo catodico parcheggiati sui comò e poco avvezzi all’Hd. Ma anche perché in molte di queste zone le frequenze del digitale terrestre (che proprio nel 2024 farà un nuovo switch off per accendere il DVB-T2) non si ricevono. Insomma, non è detto che l’acquisto di una tv di nuova generazione (o di un decoder in alta definizione) risolva il problema. E in questi casi la soluzione, come caldeggia il ministero dello Sviluppo economico, è voltare pagina e guardare la tv tramite il satellite.

Offre banda senza limiti agli editori, centinaia di canali agli spettatori e soprattutto copre tutto il territorio senza esclusioni. Una parabola, insomma, per regalarsi una Pasqua al riparo da imprevisti tecnologici e garantirsi un’ottima qualità televisiva. Da installare insieme a un decoder (o una Cam) di tivùsat che trasmette oltre 130 canali televisivi di cui oltre 70 in Hd e 4K, oltre canali internazionali.