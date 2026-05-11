Innovazione, dalla Regione 109 milioni per nove progetti strategici

Pubblicata la graduatoria dell’avviso Fesr Sicilia 2021-2027



PALERMO – Oltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico in Sicilia. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Sostegno alle infrastrutture di ricerca”, nell’ambito dell’Azione 1.1.4 del programma Fesr Sicilia 2021-2027.

I progetti finanziati riguardano i settori della medicina di precisione, delle nanotecnologie, della sostenibilità ambientale, dell’energia, dell’oceanografia, dell’astrofisica e della digitalizzazione avanzata. Coinvolte realtà scientifiche e accademiche come Ismett, Cnr, Infn, Inaf e le università di Palermo, Catania e Messina.

“Con la pubblicazione di questa graduatoria – dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – la Regione Siciliana compie un passo strategico verso la costruzione di un ecosistema dell’innovazione sempre più competitivo e integrato con le grandi reti nazionali ed europee”.

Secondo la Regione, il valore complessivo del programma raggiunge i 136 milioni di euro, considerando anche le quote di cofinanziamento degli enti coinvolti.

“Abbiamo scelto di puntare su progetti di altissimo profilo – aggiunge Tamajo – capaci di generare effetti concreti sullo sviluppo economico della Sicilia: dalla salute all’energia green, dall’intelligenza artificiale all’economia del mare”.