Innovazione e Ricerca: il 20 giugno la presentazione del XVI Forum della Borsa della Ricerca e delle misure della Regione Siciliana

Venerdì 20 giugno, dalle 10:30, presso la Chiesa di S. Antonio Abate – Complesso Monumentale dello Steri, in Piazza Marina a Palermo, si terrà l’evento di presentazione del XVI Forum della Borsa della Ricerca e delle misure e dei bandi promossi dalla Regione Siciliana a sostegno dell’innovazione del territorio.

L’iniziativa, organizzata da Fondazione Emblema in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana, si inserisce nel percorso di avvicinamento alla Borsa della Ricerca, in programma a Catania dall’1 al 3 ottobre. La Borsa della Ricerca è un’iniziativa ideata per favorire il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori e investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale, in grado di favorire concretamente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca e sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno: Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Edmondo Tamajo, Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana. Seguiranno gli interventi di: Tommaso Aiello, Presidente della Fondazione Emblema, Antonino Valenza, Presidente del Centro University Technology Transfer Center (UT2C), UNIPA e Dario Cartabellotta, Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive, Regione Siciliana. A moderare l’incontro sarà Martina Barreca, Responsabile Pubbliche Relazioni di Fondazione Emblema.

L’incontro sarà un’occasione per illustrare le opportunità offerte dai nuovi strumenti regionali in tema di ricerca e innovazione e per condividere esperienze e strategie che promuovono una sinergia concreta tra il mondo accademico e quello produttivo.

Per informazioni: www.borsadellaricerca.it e- mail: info@borsadellaricerca.it