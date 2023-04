1' DI LETTURA

A seguito delle elezioni dell’1 e il 2 aprile u.s. si è insediato il Consiglio Direttivo dell’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Palermo Trapani, che ha attribuito le seguenti cariche: Presidente Dott. Rosario Fiolo; Vice Presidente Dott.ssa Genco Vincenza detta Laura; Segretario Dott Ginestra Angelo; Tesoriere Dott. Guccione Filippo; Consiglieri: Dott. Aprile Valeriano, Dott.ssa Bellipanni Rosaria Maria, Dott. Bongiorno Daniele, Dott.ssa Clemente Elvira, Dott. Di Piazza Salvatore, Dott. Enea Giuseppe, Dott. Foscari Filippo, Dott.ssa Piazzese Filippa, Dott. Riccobono Fabio, Dott. Scala Giuseppe, Dott.ssa Ventimiglia Rosalia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è così composto: Componenti effettivi Dott. Tobia Roberto, Dott.ssa Stagno Ivana; supplente Dott. Crecco Fabio.

Il Consiglio Direttivo, oltre all’attività amministrativa di routine (iscrizioni, cancellazioni, ecc.) intende portare avanti le linee programmatiche già delineate nel manifesto elettorale, la difesa dell’autonomia e della responsabilità del fisioterapista e la diffusione della cultura della fisioterapia, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per fare accrescere una maggiore consapevolezza nelle istituzioni sull’importanza della Fisioterapia e sul ruolo del Fisioterapista per superare i bisogni di salute dei cittadini, anche nell’ambito della prevenzione.

Per l’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani sarà fondamentale portare avanti la campagna sull’abusivismo professionale che è sempre più dilagante, lavorare per raggiungere l’equo compenso per il fisioterapista e contribuire al miglioramento delle condizioni del corso di laurea in fisioterapia.