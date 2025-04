Il giovane è morto sul colpo

REGGIO EMILIA – Tragico indicente mortale a Reggio Emilia. Questa mattina, martedì 29 aprile, un ragazzo di 30 anni, che si trovava a bordo del suo monopattino, ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus di linea.

La vittima di origine straniera, investita intorno alle 7 in via Turri, è morta sul colpo. Ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario è risultato vano. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia locale e questura.

Alla guida del bus, utilizzato come linea sostitutiva del treno Reggio-Sassuolo, un 62enne di Sassuolo. “Purtroppo non l’ho visto – è la testimonianza del conducente affranto -. È un dramma anche per me”.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.