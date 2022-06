Isola delle Femmine, affidati i lavori per la rimozione del ‘Cafè del Mar’

La struttura è abbandonata da anni. Le opere saranno finanziate dalla Regione Siciliana

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – Affidati i lavori per la rimozione della struttura denominata “Cafè del Mar” sul litorale di Isola delle Femmine, nel Palermitano, non in regola e abbandonata da anni, e per la riqualificazione dell’area demaniale marittima, con fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Lo rende noto l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro.

L’assessore Cordaro, questa mattina, ha visitato l’area che entro una decina di giorni sarà bonificata, assieme al dirigente generale del dipartimento Ambiente, Giuseppe Battaglia, e al sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso.

“Il governo Musumeci finanzia la realizzazione di questo intervento a salvaguardia della pubblica incolumità, dimostrando ancora una volta – dice Cordaro – che la tutela e la valorizzazione ambientale non si fanno con discorsi da salotto, ma con buone pratiche di buona amministrazione”.

La struttura, posta sulla scogliera prospiciente viale Marino a Isola delle Femmine, versa da anni in condizioni fatiscenti e di abbandono a causa di un lungo contenzioso dopo la decadenza della concessione demaniale marittima. I lavori, affidati dal Comune, sono stati finanziati dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.