 Isola delle Femmine, anziana cade in casa: salvata dai carabinieri
La donna portata a Villa Sofia per accertamenti
PROVINCIA DI PALERMO
di
ISOLA DELLE FEMMINE – Un tempestivo intervento dei carabinieri di Carini ha evitato il peggio, soccorrendo un’anziana signora di 75 anni rimasta bloccata in casa dopo una caduta, a Isola delle Femmine. L’allarme è scattato quando alcuni residenti di via Montinaro, hanno segnalato al numero di emergenza 112 la richiesta di aiuto indicando che, all’interno di un appartamento, c’era una donna che urlava.

I militari, dopo aver scavalcato una recinzione e forzato una portafinestra, sono entrati nell’appartamento, trovando la donna a terra, cosciente ma impossibilitata a muoversi e a raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi. La 75enne, reduce da un recente intervento all’anca, era scivolata, rimanendo bloccata per diverse ore in una situazione di grande difficoltà. 

I carabinieri hanno prestato le prime cure alla donna, rimanendo con lei fino a quando non sono intervenuti i soccorritori del 118 che, hanno trasportato la 75enne al pronto soccorso di Villa Sofia per accertamenti.

