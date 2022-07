Jomar Club Catania, impresa sfiorata: al Molo di Levante trionfa lo Sport Club Ognina

Le due squadre etnee hanno dato vita ad una finalissima intensa, combattuta e ricca di colpi di scena

CATANIA – Il campionato Under 16 (categoria Ragazzi) di canoa polo infiamma il Porto di Catania. Due giorni di grande spettacolo nelle acque salate del Molo di Levante. Vittoria e titolo italiano allo Sport Club Ognina di Filippo Aversa. Secondo posto per lo Jomar Club Catania allenato da Alessandra Catania. Le due squadre catanesi hanno dato vita ad una finalissima intensa, combattuta e ricca di colpi di scena. Lo Sport Club Ognina si è imposto con il risultato di 6-4 in rimonta. Il primo tempo si è chiuso sul 4-2 per lo Jomar Club Catania (reti di Mattia Costanzo, Simone Landolina e doppietta di Alessio Iurato per lo Jomar; doppietta di Manuel Cosentino per l’Ognina). Nel secondo tempo calo dei rossazzurri e sorpasso dello Sport Club Ognina con i gol di Vincenzo Costanzo e la decisiva tripletta di Raffaele Zappalà.

Terzo classificato il Canoa Club Napoli, che dopo aver ceduto in semifinale, al Golden Gol allo Jomar Club Catania per 2-1, ha battuto nella finalina il Chiavari Canoa Polo Academy per 5-4. Al quinto posto la Canottieri Ichnusa che ha superato la Canottieri Eur per 4-3. Settima piazza per l’Urbe Roma, che ha sconfitto il Circolo Nautico Posillipo per 5-4.

Per lo Jomar Club Catania in acqua: Simone Landolina, Alessio Iurato, Mattia Costanzo, Giorgio Alì, Alberto Bisconti e Luca Costanzo.

Per lo Sport Club Ognina hanno giocato: Raffaele Zappalà, Luca Costanzo, Federico Mirenda, Vincenzo Costanzo, Giulio Brischetto, Mario Mirabella, Manuel Cosentino e Pietro Grassadonia.