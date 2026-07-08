 Kooij vince in volata la 5^ tappa del Tour de France, Traeen resta in giallo
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Kooij vince in volata la 5^ tappa del Tour de France, Traeen resta in giallo

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PAU (FRANCIA) (ITALPRESS) – Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, la De Lannemezan – Pau di 158,3 km. Il velocista della Decathlon CMA CGM Team conquista il successo nella prima vera volata di questa edizione della Grande Boucle, bruciando il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si tiene stretta la sua maglia verde. In ottica classifica generale resta tutto invariato, con il norvegese Torstein Traeen (Uno-X-Mobility) che mantiene la maglia gialla con un vantaggio di quasi 8′ nei confronti di Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Domani è in programma la sesta tappa, la Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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