Apre Kosmos Arena, la prima sala gaming virtuale a Partinico

Il futuro del divertimento è arrivato! A partire dal 25 marzo 2025, Partinico accoglie Kosmos Arena, la prima Virtual Reality Arena della città, un’esperienza di gioco immersiva che cambierà per sempre il modo di vivere il tempo libero.

Più di una semplice sala giochi: Kosmos Arena è un vero e proprio hub tecnologico, progettato per offrire esperienze interattive e coinvolgenti a persone di tutte le età. Dai bambini agli adulti, ogni ospite può immergersi in un universo parallelo fatto di avventure mozzafiato, sfide emozionanti e tecnologie all’avanguardia.

Un’esperienza di gioco senza precedenti: Virtual Reality, Escape Room e Interactive Wall

Sei pronto a sfidare la realtà e vivere il gioco in prima persona? Kosmos Arena offre un’ampia gamma di attrazioni progettate per stupire, emozionare e coinvolgere.

VR Games – Scopri il massimo dell’intrattenimento con giochi in realtà virtuale che ti trasportano in mondi paralleli, regalandoti esperienze adrenaliniche e ultra-realistiche.

– Scopri il massimo dell’intrattenimento con giochi in realtà virtuale che ti trasportano in mondi paralleli, regalandoti esperienze adrenaliniche e ultra-realistiche. Escape Room VR – Mettiti alla prova con enigmi, prove di abilità e avventure immersive da vivere in prima persona. Perfette per chi ama il mistero e il gioco di squadra.

– Mettiti alla prova con enigmi, prove di abilità e avventure immersive da vivere in prima persona. Perfette per chi ama il mistero e il gioco di squadra. Interactive Wall – Uno spazio interattivo che combina movimento, strategia e tecnologia per esperienze di gioco senza precedenti.

Ma il vero fiore all’occhiello della Kosmos Arena è il Super Armor VR Simulator, un simulatore di ultima generazione che porta il gaming a un livello superiore, grazie a un realismo senza eguali. Indossa l’armatura virtuale e lasciati trasportare in un’avventura futuristica dove i confini tra reale e digitale si dissolvono!

Kosmos Arena fa parte del network VR Club Italy, che promuove in tutta Italia le tecnologie immersive più avanzate. Grazie alla collaborazione con NeoXperiences, leader nel settore delle esperienze interattive, e Gieffe Videogames, azienda italiana attiva dal 1980 nel mondo dell’intrattenimento, Kosmos Arena garantisce standard tecnologici all’avanguardia, all’altezza delle migliori strutture internazionali.

Kosmos Arena: non solo gaming, ma anche ristorazione e eventi

L’esperienza non si ferma al gioco: Kosmos Arena è anche il luogo perfetto per una pausa gustosa e conviviale! Dopo una sessione di VR gaming o una sfida a un’escape room, potrai rilassarti nella steakhouse-hamburgeria, dove qualità e gusto si incontrano per offrirti il miglior cibo da accompagnare alla tua esperienza di gioco.

Cosa puoi trovare nell’area food & beverage?

Hamburger gourmet e tagli di carne selezionati , perfetti per una cena in compagnia.

, perfetti per una cena in compagnia. Snack e aperitivi , ideali per una pausa tra una sfida e l’altra.

, ideali per una pausa tra una sfida e l’altra. Un ambiente accogliente e moderno, dove rilassarti senza rinunciare al divertimento.

E se vuoi rendere speciale un’occasione importante, Kosmos Arena è la location perfetta per organizzare eventi privati, feste di compleanno e serate a tema, con allestimenti scenografici e attività coinvolgenti per tutti i partecipanti.

Che tu sia un gamer appassionato, un amante delle sfide o semplicemente alla ricerca di un nuovo modo per divertirti con amici e famiglia, Kosmos Arena è il posto giusto.

Segui Kosmos su Instagram e Facebookper rimanere aggiornato su eventi, promozioni e novità.