La fortuna bacia la Sicilia: vinti 145 mila euro con il 10eLotto

Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 145mila euro nella regione. A Cefalù, in provincia di Palermo, centrato un “8 Doppio Oro” da 100mila euro in via Roma.
Le altre giocate fortunate
Si aggiungono un “9” da 20mila euro realizzato a Canicattì, in provincia di Agrigento, in via Pilo Rosolino, un colpo da 15mila euro a Valderice, in provincia di Trapani, con un “7 Doppio Oro” in via dei Marmi e i 10mila vinti a Erice, sempre in provincia di Trapani, grazie a un “8” in via Alessandro Manzoni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 64,4 milioni da inizio anno.