 La fortuna bacia la Sicilia: 10eLotto, vinti145 mila euro
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La fortuna bacia la Sicilia: vinti 145 mila euro con il 10eLotto

Il premio più alto a Cefalù, in provincia di Palermo
L'ESTRAZIONE
di
1 min di lettura

Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 145mila euro nella regione. A Cefalù, in provincia di Palermo, centrato un “8 Doppio Oro” da 100mila euro in via Roma.

Le altre giocate fortunate

Si aggiungono un “9” da 20mila euro realizzato a Canicattì, in provincia di Agrigento, in via Pilo Rosolino, un colpo da 15mila euro a Valderice, in provincia di Trapani, con un “7 Doppio Oro” in via dei Marmi e i 10mila vinti a Erice, sempre in provincia di Trapani, grazie a un “8” in via Alessandro Manzoni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 64,4 milioni da inizio anno.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI