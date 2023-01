La Gupe Catania inizia al meglio il girone di ritorno: Modica ko in tre set

Vittoria per i catanesi alla decima giornata di campionato

2' DI LETTURA

Una nuova storia, un nuovo girone. Appuntamento che non andava fallito e così è stato. Un’ottima ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania vira con decisione la propria rotta in campionato, aggiudicandosi la decima giornata del girone B di Serie C e battendo, in tre set, l’US Modica a domicilio. Partita ben amministrata che regala ottime indicazioni in vista del prosieguo di stagione.

Gupe di grande ritmo e spirito quella in campo presso la Struttura geodetica di Modica Sorda, Romano e compagni aggrediscono sin da subito la partita, portandola su binari favorevoli. Nicolosi è abile ad aprire le danze e al contempo chiudere il primo parziale con un bell’attacco in primo tempo (15-25).

Nettamente più complicato l’avvio della seconda frazione, che vede Modica volare subito a +5 costringendo l’allenatore in seconda Garozzo al time-out. Al rientro in campo un ace di Leonardi e una mega-schiacciata di Fisichella riaprono il discorso, pareggiando dopo un gratuito dei padroni di casa (7-7). Modica si svela in tutto il suo coraggio e rimette la freccia, salvo poi subire la veemente risposta gupina, abile nel recuperare, agganciare e superare i locali. Anche il secondo set, infatti, è di marca rossoblù. (20-25)

Dettami tecnici chiari in casa ‘A Ricchigia Gupe, il match va chiuso subito e con questo spirito Nicolosi e compagni approcciano il terzo set. Modica, dal canto suo, deve per forza di cose provarle tutte. Nessun’arma però riesce a domare un capitan Romano in giornata e una difesa, oggi apparsa in netta crescita, così, pur non senza qualche grattacapo, gli etnei archiviano la pratica e conquistano una meritata vittoria.

Le parole al termine della partita del vice coach rossoblù Garozzo: “Successo molto importante, torniamo a conquistare tre punti con una prestazione che fa morale e cancella gli ultimi risultati, dove nonostante buonissime prestazioni sono arrivate sconfitte. Oggi abbiamo ripreso la marcia e questo successo ci fa ben sperare per il futuro. Cosa migliorare per raggiungere l’obiettivo? Essere costanti e sfruttare le nostre potenzialità, sono enormi”.