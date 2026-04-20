Lampedusa, 179 migranti in quattro sbarchi: hotspot quasi pieno

Tre imbarcazioni sono state soccorse da motovedette di Frontex

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Quattro sbarchi per un totale di 179 migranti sono stati registrati a Lampedusa. Tre imbarcazioni sono state soccorse da motovedette di Frontex e della guardia di finanza: a bordo cittadini malesi, eritrei e somali partiti da Zawia, oltre a 78 bengalesi ed egiziani salpati da Khoms, in Libia. Una persona è stata trasferita al Poliambulatorio.

Altri 70 migranti, tra pakistani, marocchini, bengalesi, egiziani e iracheni, sono stati bloccati dalla guardia di finanza subito dopo l’approdo nell’area dell’isola dei Conigli: hanno riferito di essere partiti da Tagiura pagando da 3 mila a 6 mila dollari a testa.

Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 178 ospiti. Quaranta persone sono state imbarcate sul traghetto di linea Sansovino, in arrivo in serata a Porto Empedocle.

Sul medesimo traghetto trasferite anche 10 bare custodite nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

I feretri, parte dei 19 cadaveri recuperati dopo un naufragio avvenuto lo scorso primo aprile in area Sar libica, saranno tumulati in diversi comuni dell’Agrigentino: tre a Campobello di Licata, tre a Canicattì, tre a Palma di Montechiaro e uno a Grotte.

Nella camera mortuaria di Lampedusa restano altre 12 bare, che potrebbero essere sepolte sull’isola.