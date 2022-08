Lampedusa, Minardo: “Sinistra sa solo attaccare, Lega ha fermato gli sbarchi”

Il deputato Nino Minardo sull'emergenza dell'isola

1' DI LETTURA

“Borghi e i suoi amici Dem dovrebbero smetterla di prendere in giro gli italiani. Non sarà il trasferimento improvvisato dall’hotspot di Lampedusa, organizzato in una sola notte da Lamorgese, di centinaia di migranti a far dimenticare loro che la politica dei porti aperti è risultata fallimentare. I dati parlano chiaro: 13.537 sbarchi nel solo luglio di quest’anno, contro 11.471 in tutto il 2019 con Matteo Salvini ministro dell’Interno. La sinistra sa solo attaccare gli avversari e usare slogan elettorali pregni di retorica e buonismo. Ma la realtà è un’altra: è la Lega ad aver difeso i confini del nostro Paese fermando di sbarchi e facendo diminuire i morti in mare”. Lo dichiara il deputato Nino Minardo, coordinatore della Lega in Sicilia.