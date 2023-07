Lampedusa, non si arrestano gli sbarchi: 640 persone in un giorno

Le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle hanno soccorso i barchini

LAMPEDUSA – Altri 155 migranti che erano a bordo di quattro imbarcazioni sono approdati al molo Favarolo di Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle hanno soccorso i barchini con a bordo rispettivamente 43 (6 donne e 3 minori), 21 (4 donne e 1 bambino), 45 (6 donne) e 46 (11 donne e 2 minori) originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Sierra Leone, Mali. Tunisia, Sudan e Somalia. I quattro gruppi hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia. Salgono così a 15, a partire da mezzanotte, gli sbarchi su Lampedusa con un totale di 640 persone.

Le rassicurazioni del Commissario Valenti

“Stiamo lavorando a nuove aree esclusivamente temporanee e appositamente dedicate in Sicilia e Calabria per poter sopportare il significativo aumento del carico di arrivi con la creazione o l’implementazione di ‘punti di crisi’, ovvero aree di primissima accoglienza, come abbiamo fatto a Lampedusa”. Così il commissario all’emergenza migranti, Valerio Valenti, in merito all’aumento dei numeri degli sbarchi sulle coste italiane negli ultimi giorni.