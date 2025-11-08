Lampedusa, sbarchi di migranti nella notte: quasi in 700 nell’hotspot

Autorizzata ad attraccare anche la ong Aurora Sar

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tre sbarchi fra la notte e la mattinata hanno portato 170 migranti a Lampedusa, dove ieri sera è stata anche autorizzata ad attraccare la ong Aurora Sar con a bordo 31 tra gambiani, eritrei e sudanesi soccorsi su un gommone di 7 metri salpato da Zouara, in Libia.

La Capitaneria ha autorizzato anche l’approdo della ong Trottamar III che sta per giungere a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria e di Frontex, fra la notte e le prime ore della giornata, hanno soccorso gommoni e un barchino con a bordo da 37 a 73 extracomunitari: bengalesi, egiziani, eritrei, marocchini e pakistani, tutti partiti dalla Libia.

I diversi gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 693 ospiti. Per la mattinata non sono previsti trasferimenti.