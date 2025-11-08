 Lampedusa, sbarchi di migranti: quasi in 700 nell'hotspot
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lampedusa, sbarchi di migranti nella notte: quasi in 700 nell’hotspot

Autorizzata ad attraccare anche la ong Aurora Sar
IMMIGRAZIONE
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tre sbarchi fra la notte e la mattinata hanno portato 170 migranti a Lampedusa, dove ieri sera è stata anche autorizzata ad attraccare la ong Aurora Sar con a bordo 31 tra gambiani, eritrei e sudanesi soccorsi su un gommone di 7 metri salpato da Zouara, in Libia.

La Capitaneria ha autorizzato anche l’approdo della ong Trottamar III che sta per giungere a Lampedusa. Le motovedette della Capitaneria e di Frontex, fra la notte e le prime ore della giornata, hanno soccorso gommoni e un barchino con a bordo da 37 a 73 extracomunitari: bengalesi, egiziani, eritrei, marocchini e pakistani, tutti partiti dalla Libia.

I diversi gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 693 ospiti. Per la mattinata non sono previsti trasferimenti. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI