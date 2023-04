L’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo celebra la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

2' DI LETTURA

Il 28 aprile si celebra il “World Day for Safety and Health at Work”, istituito nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO/BIT). Questa giornata intende sensibilizzare Lavoratori, Datori di lavoro e figure Responsabili della Sicurezza per condividere esperienze e buone pratiche indirizzate alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre il numero di infortuni e malattie professionali.

Il tema di quest’anno è “un ambiente di lavoro sano e sicuro, è un principio fondamentale e giusto sul posto di lavoro”.

Questa data coincide con l’attivazione di un Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale, finanziato all’ARNAS-Civico di Palermo dall’Assessorato Salute delle Regione Sicilia, il cui fine è – come afferma il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti – “prendersi cura di chi cura”, coerentemente con la vision aziendale e con la nostra idea di cura finalizzata al benessere ed alla tutela della persona.

Infatti, prosegue, lo scopo di questo progetto è l’individuazione di percorsi di cura integrati per i lavoratori dell’ARNAS, affetti da disturbi muscoloscheletrici acuti e da malattie croniche non trasmissibili, attraverso una presa in carico riabilitativa, finalizzata alla riduzione/eliminazione delle disabilità e ad un reinserimento lavorativo precoce, poiché purtroppo ancora oggi in Italia le malattie muscolo-scheletriche occupazionali costituiscono il 60% delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL.

Questo progetto, anche in considerazione del sempre crescente impatto delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) nel mondo del lavoro, vuole proporre soluzioni e modelli operativi in grado di promuovere il reinserimento lavorativo precoce delle persone che ne sono affette, che si stima siano 1 su 4 in età lavorativa.

Circa l’80% di queste patologie potrebbe essere prevenuto eliminando alcuni fattori di rischio come il consumo di tabacco, una scorretta alimentazione e l’inattività fisica, cioè adottando “stili di vita salutari”. Per questa ragione il Progetto dell’ARNAS-Civico, come sottolinea il Direttore Sanitario Dott. Gaetano Buccheri, vuole proporre azioni mirate alla riduzione ed alla possibile eliminazione della disabilità muscolo-scheletrica, con ripercussioni positive sulla qualità della vita professionale e sociale del lavoratore, puntando anche all’attuazione di misure per la prevenzione delle MCNT attraverso percorsi di cura volti a migliorare il benessere nei luoghi di lavoro: un modello di intervento per il rafforzamento della salute globale del Lavoratore.

I Dipendenti dell’ARNAS interessati ad aderire al Progetto possono compilare un questionario dedicato accessibile nella pagina intranet aziendale. I Referenti Aziendali del Progetto sono il Dott. Marco Crema, Responsabile UOS Sorveglianza Sanitaria e il Dott. Angelo Ginestra, Responsabile UOS Professioni Sanitarie di Riabilitazione. Responsabile Scientifico il Dott. Giuseppe Carruba, Responsabile UOS Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria.