Las Vegas, la palermitana Jean Far alla festa di san Gennaro

La violinista palermitana Giovanna Pia Ferrara, in arte ‘Jean Far’, si esibirà a Las Vegas, negli Usa, in occasione della processione dedicata a san Gennaro.

La festa, organizzata dall’imprenditore italo-americano Anthony Palmisano, si svolgerà dal 17 al 21 settembre in Nevada. “Jean Far sarà ambasciatrice della festa di san Gennaro per il suo costante impegno nel promuovere i valori della cultura e dell’arte”.

Jane Far è compositrice, docente di violino e musica, direttore di coro, studiosa di musiche territoriali. Studia al conservatorio di Palermo ed è vincitrice di numerosi premi.