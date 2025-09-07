 Las Vegas, la palermitana Jean Far alla festa di san Gennaro
Las Vegas, la palermitana Jean Far alla festa di san Gennaro

DAL 17 AL 21 SETTEMBRE
di
1 min di lettura

La violinista palermitana Giovanna Pia Ferrara, in arte ‘Jean Far’, si esibirà a Las Vegas, negli Usa, in occasione della processione dedicata a san Gennaro.

La festa, organizzata dall’imprenditore italo-americano Anthony Palmisano, si svolgerà dal 17 al 21 settembre in Nevada. “Jean Far sarà ambasciatrice della festa di san Gennaro per il suo costante impegno nel promuovere i valori della cultura e dell’arte”.

Jane Far è compositrice, docente di violino e musica, direttore di coro, studiosa di musiche territoriali. Studia al conservatorio di Palermo ed è vincitrice di numerosi premi.

