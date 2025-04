Riconfermato per cinque anni

Claudio Gallina Montana è stato confermato nella carica di console onorario del Portogallo in Sicilia. Per il noto avvocato penalista Palermo si tratta di un rinnovo per altri cinque anni.

Il decreto è del Ministero degli Esteri. “Ricoprire questo incarico per me è motivo di grande orgoglio“, spiega Gallina Montana.