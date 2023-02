Le pagelle di Palermo-Reggina: il ritorno di “entra e segna” Soleri

I voti dei giocatori rosanero al termine del match contro gli uomini di Inzaghi

3' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo cala il tris di vittorie e batte, al “Renzo Barbera” anche la Reggina di Pippo Inzaghi. Prova convincente da parte dei rosa, a segno con Brunori e Soleri con in mezzo la sfortunata autorete di Marconi per il momentaneo pari ospite, che allunga a nove la striscia di risultati utili consecutivi e raggiungono il sesto posto in classifica in piena zona play-off.

Di seguito i voti dei rosa al termine del match:

PIGLIACELLI: Pochissimi pericoli per l’estremo difensore rosanero, grazie anche all’ottimo lavoro della retroguardia. Sfortunato in occasione della rete, con una deviazione estremamente ravvicinata sulla quale non può nulla. VOTO: 6

MATEJU: Una delle migliori prestazioni in maglia rosanero. Nonostante un cliente difficile come Rivas tiene botta difendendo con ordine, poi costruisce da solo l’azione per il gol di Soleri con un anticipo perfetto e pennellando il cross per l’attaccante rosanero. VOTO: 6,5

NEDELCEARU: Ancora una prestazione di grande solidità per il centrale rumeno che disinnesca un pericoloso Menez e non fa passare niente. VOTO: 6,5

MARCONI: Stesso discorso del compagno di reparto Nedelcearu, prova molto solida e tutti i pericoli dalle sue parti vengono prontamente disinnescati. Altamente involontaria da deviazione che spedisce il pallone alle spalle di Pigliacelli per il pari ospite. VOTO: 6,5

VALENTE: Tanta corsa e spinta sulla corsia di destra per l’esterno rosanero, sempre pronto al cross in area e ad aiutare i compagni in copertura. VOTO: 6

dal 83’ GRAVES S.V.

SEGRE: Tanto lavoro di quantità per il centrocampista rosanero, provando a sfruttare gli spazi in avanti dialogando con Valente e utile in copertura ad aiutare Mateju in raddoppio. Non era al top della condizione per fastidi fisici patiti in settimana ed esce all’intervallo. VOTO: 6

dal 45’ s.t. VERRE: Un tempo per far vedere tutta la sua classe. Deve ancora trovare i giusti meccanismi di squadra ma avvia il contropiede che porta al rigore di Brunori. VOTO: 6

DAMIANI: Gioca tantissimi palloni ed è il punto di riferimento della manovra rosanero. Smista il pallone con intelligenza ed è prezioso in fase di copertura. VOTO: 6,5

dal 62’ BROH: Entra per fare filtro in mezzo e aiuta la manovra offensiva con tante sgroppate a campo aperto. Sfortunato in occasione della deviazione che porta al fortuito autogol di Marconi. VOTO: 6

SARIC: Gara di grandissima sostanza per l’ex Ascoli, sempre più straripante dal punto di vista atletico. Fisicamente mostra una grande solidità e in fase di copertura si rende protagonista di un match importante. VOTO: 6,5

SALA: Parte un po’ in sordina ma cresce con il passare del match. Nel secondo tempo corre tantissimo fino all’ultimo secondo, tentando anche qualche incursione interessante verso l’interno dell’area di rigore. VOTO: 6,5

BRUNORI: Proprio come Re Mida sfrutta uno dei pochissimi palloni giocabili e lo trasforma in oro. Perfetta l’imbeccata in contropiede che provoca il primo penalty e questa volta non sbaglia siglando l’ennesima rete del suo straordinario torneo. VOTO: 7

dal 77’ SOLERI 7: E’ tornato Edoardo “entra e segna” Soleri. Primo gol in campionato per l’attaccante rosanero, che regala i tre punti a rosanero con una splendida torsione di testa sulla quale Contini non può far nulla e si procura un calcio di rigore nel finale sbagliato da Tutino. VOTO: 7

DI MARIANO: Corre e pressa tanto, tantissimo ma non riesce ad incidere quando ha il pallone tra i piedi. Fallisce un’occasione molto importante in contropiede con un tiro a giro alto da solo in area. VOTO: 6

dal 77’ TUTINO: Entra e riesce ad impattare nel match con grande ferocia agonistica, andando vicino al gol dopo pochi minuti con un tiro a giro di poco fuori. Ha l’occasione per chiudere il match ma fallisce il calcio di rigore assegnato nei minuti finali con una conclusione da dimenticare. VOTO: 6

CORINI: Terza vittoria consecutiva e nono risultato utile consecutivo per il Palermo che conferma l’ottimo stato di forma e grande solidità. Partita preparata molto bene sul piano tattico, con la Reggina spesso disinnescata grazie anche all’ottimo lavoro della retroguardia rosanero. Vittoria che, in virtù degli altri risultati di giornata, porta i rosa al sesto posto classifica in piena zona play-off. VOTO: 6,5