L’ex poliziotto Luigi Guastella nuovo responsabile regionale Sport dell’Udc

Terrana: "Figura di grande esperienza"

PALERMO – L’ex poliziotto Luigi Guastella è il nuovo responsabile regionale del settore Sport e Sicurezza dell’Udc guidato in Sicilia da Decio Terrana. Sentito il parere favorevole del segretario nazionale Lorenzo Cesa, infatti,Terrana ha comunicato la nomina.

“Sono molto felice per la nomina di Luigi Guastella – afferma Terrana -. Nella sua carriera si è distinto particolarmente sia per la sua attività nelle forze armate che nelle arti marziali, come atleta prima e come maestro dopo. Una figura di così grande esperienza potrà contribuire a meglio approfondire le politiche relative alle necessità delle forze armate nel nostro territorio e potrà risultare decisivo nelle politiche relative allo sport in Sicilia”.

Guastella, ex poliziotto ed atleta delle forze armate, è stato insignito della medaglia d’oro al Merito di Servizio e ben 22 riconoscimenti dipartimentali tra premi, lodi ed encomi. Per l’attività sportiva ha ricevuto la Palma di Bronzo al merito sportivo, è stato insignito del titolo di Maestro al merito Tecnico. Infatti, tra i suoi allievi, può vantare anche due campioni del mondo quali Giovanni Caprera e Giovanni Spano, oltre a vari campioni regionali e italiani.