 Lotteria Italia, l'Agenzia delle Dogane annulla i biglietti danneggiati e smarriti
Lotteria Italia, l’Agenzia delle Dogane annulla i biglietti danneggiati e smarriti

Il provvedimento riguarda oltre 50 pacchi
VERSO L'ESTRAZIONE
ROMA – Ci sono biglietti che regaleranno premi milionari e ricchi montepremi e altri che neanche parteciperanno all’estrazione. Mentre cresce l’attesa per le estrazioni della Lotteria Italia 2025, alcuni biglietti sono infatti già fuori dai giochi. L’Agenzia Dogane e Monopoli, riporta Agipronews, ha disposto l’annullamento di oltre 50 pacchi contenenti i biglietti della Lotteria Italia 2025 danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita.

Come previsto dal regolamento pubblicato dall’Agenzia, infatti, “ai fini dell’estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l’eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l’operazione viene rinnovata”. 

