Lotto, la fortuna bacia Palermo: centrata una vincita di 124mila euro

Il fortunato ha giocato 2,50 euro. Un'altra vincita registrata a Trabia

1' DI LETTURA

PALERMO – Lotto, la fortuna bacia Palermo. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, arriva dal capoluogo la vincita più importante: sono stati infatti vinti 126.750 euro grazie ai numeri 11-47-75-77 sulla ruota di Torino, in seguito a una giocata del valore di 2,50 euro.

Da segnalare, sempre in Sicilia, una vincita di 12.500 euro a Trabia, in provincia di Palermo, grazie all’ambo 30-76 sulla ruota di Venezia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,3 milioni di euro, per un totale di 630 milioni da inizio anno.