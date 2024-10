Lutto a LiveSicilia, il nostro affettuoso abbraccio alla carissima Rosaria

La data dei funerali della mamma

È morta la Signora Giuseppa Impastato, mamma di Rosaria Zarcone che è una carissima amica e collega di LiveSicilia.it. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo (21 ottobre) alle 11,30, a Palermo, nella parrocchia di San Basilio via Paruta.

Generalmente la forma, giunti al punto, prescrive che, per un dolore che colpisce qualcuno che lavora al tuo fianco, ci sia l’espressione di un breve e sentito cordoglio.

Ma è il caso di scrivere qualcosa di più, perché il nostro giornale si basa su un profondo senso della comunità che riguarda tutti e che tutti coinvolge in un forte intreccio umano, in un contesto solido in cui ognuno interpreta un ruolo fondamentale.

Rosaria è un’amica della redazione, una collega sempre disponibile che svolge il suo ruolo, in amministrazione, con un impegno generoso e instancabile.

Il suo tratto garbato rappresenta una delle ricchezze che compongono il ‘nostro tesoro’. Ecco perché andiamo oltre le prescrizioni e diciamo con affetto: carissima Ro, mandiamo un abbraccio forte a te e alle persone che ami, in questo momento difficilissimo. Vi siamo vicini con tutto il nostro cuore.

Il dolore colpisce a fondo, il dolore è amore con un altro nome, il dolore non è mai la fine. Ti aspettiamo, come sempre, per tanti altri abbracci, alla macchinetta del caffè.