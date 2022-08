Madonna sfoggia i gioielli di una storica boutique di Taormina FOTO

La regina del pop in giro per la Sicilia

Madonna, regina del pop che si trova in vacanza in Sicilia, ha alloggiato nelle ultime ore in un hotel a Taormina e si è concessa una passeggiata nel centralissimo corso Umberto, affollato di turisti. La cantante è stata circondata dai fan che le hanno riservato un’accoglienza calorosa. Nei giorni scorsi Madonna ha festeggiato in Sicilia il compleanno. “Madonna indossa i nostri orecchini, Cuori di Taormina”, scrive su Instagram Antonio Lo Turco, titolare dello storico negozio di antiquariato nella nota località. Gioielli che la popstar ha immortalato anche con diverse foto pubblicate sui social.