 Maltempo nel Messinese, ambulanza Seus 118 investita da onda durante soccorso
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Maltempo nel Messinese, ambulanza Seus 118 investita da onda durante soccorso

1 min di lettura

Maltempo nel Messinese, ambulanza Seus 118 investita da onda durante soccorso

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI