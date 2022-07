Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: ci sono delle vittime VIDEO

In corso le ricerche dei dispersi

Un importante seracco di ghiaccio si è distaccato dalla Marmolada: il distacco, secondo le prime informazioni fornite dal Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona, almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando nella zona per verificare l’eventuale presenza di persone.

Nella giornata di ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta. A seguito del crollo sarebbero sei le persone morte e oltre dieci i dispersi. I corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle. Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone.

Sembra siano circa quindici le persone coinvolte dal distacco, probabilmente divisi in due cordate. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Secondo le prime informazioni il distacco sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada.