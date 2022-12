Memorial Carmelo Bongiorno, il Palermo vince nella categoria U15

L'Academy Panormus perde 2-0 contro i rosanero, imbattuti nella competizione

2' DI LETTURA

È il Palermo il vincitore della categoria Under 15 del Memorial Carmelo Bongiorno, torneo organizzato da “La Foto Sportiva” e dedicato alla memoria dello storico dirigente di calcio giovanile locale venuto a mancare improvvisamente l’11 gennaio 2020. Nella finale giocata mercoledì 28 dicembre allo stadio “Favazza” di Terrasini, i rosanero classe 2009 guidati da Emanuele Chiappara (un anno più piccoli rispetto agli avversari) hanno battuto 2-0 l’Academy Panormus con la doppietta di Giuseppe Pipitò. Prima un gran tiro da fuori, poi il tap-in vincente sul rigore parato da Di Caccamo a Vitale.

La conclusione di un cammino perfetto da parte dei rosanero, imbattuti nella competizione con cinque vittorie su cinque. Dopo i successi contro San Giorgio Caccamo, Team Calcio e Panormus nella fase a gironi, giocata martedì al centro sportivo Santocanale, il Palermo ha battuto in semifinale la Ciccio Galeoto, per poi ripetersi contro la Panormus guidata da mister Alessandro Manfrè, oggi sostituito dal vice Lorenzo Calderone. Terzo posto per la Ciccio Galeoto che nella “finalina” ha battuto per 3-1 la Cantera Ciakulli.

Questi, invece, i premi individuali assegnati:

Miglior giocatore: Riccardo Sciortino (Palermo)

Capocannoniere: Francesco Galioto (Ciccio Galeoto)

Miglior portiere: Riccardo Giacalone (Palermo)

Giocatore Fair Play: Gaspare Vassallo (Panormus) e Gerlando Pepi (Cantera Ciakulli)

Allenatore Fair Play: Paolo Scalia (Team Calcio)

Il torneo proseguirà giovedì 29 e venerdì 30 dicembre con la categoria Under 17. In campo Ciccio Galeoto, Academy Panormus, Polisportiva Gonzaga e Fortitudo Bagheria nel girone A (che si disputerà al “Giovanni Aloisio” di Misilmeri) e Renzo Lo Piccolo, Accademia Sport Trapani, Costa Gaia Adelkam e Panormus nel girone B (che si disputerà al “Favazza” di Terrasini).

Terrasini sarà teatro anche del gran finale di venerdì, alla presenza della famiglia di Carmelo Bongiorno (ex direttore sportivo, tra le altre, di Calcio Sicilia, Fortitudo Bagheria e Ribolla, oltre ad aver ricoperto per tanti anni il ruolo di osservatore per Empoli e Spal) e delle istituzioni, calcistiche e politiche