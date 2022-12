Memorial Carmelo Bongiorno, l’Acc. Trapani vince nella categoria Under 17

I ragazzi classe 2006-2007 guidati da mister Burgarella hanno battuto in finale la Polisportiva Gonzaza

PALERMO – Va in archivio la prima edizione del Memorial Carmelo Bongiorno, torneo organizzato da “La Foto Sportiva” e dedicato alla memoria dello storico dirigente di calcio giovanile, morto l’11 gennaio 2020. Dopo il trionfo del Palermo nella categoria Under 15, tra gli Under 17 ha trionfato l’Accademia Sport Trapani. I ragazzi classe 2006-2007 guidati da mister Burgarella hanno battuto in finale la Polisportiva Gonzaza.

Una finale al cardiopalma, vinta 2-1 dall’Accademia Sport Trapani che nei minuti finali ha dovuto stringere i denti dopo il gol di La Torre. Per i trapanesi, invece, a segno Oddo su rigore e Rizzo. Completa il podio l’Adelkam che ha vinto 3-0 la “finalina” contro la Fortitudo Bagheria.

Una giornata di sport e fair play alla presenza delle istituzioni locali e della famiglia di Carmelo Bongiorno. “Grazie a chi ha organizzato questo evento e a tutte le squadre che hanno partecipato – ha detto Marcella Bongiorno, vedova di Carmelo – Lui amava il calcio e i ragazzi”. Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, che ha consegnato una targa alla famiglia Bongiorno e una a Tony Bonuso in qualità di organizzatore, ha aggiunto: “Per noi è motivo d’orgoglio aprire le porte di questo stadio per un evento del genere”.

I premi individuali

Miglior giocatore del torneo: Giuseppe Flamia (Fortitudo Bagheria)

Capocannoniere: Daniele Ala (Adelkam)

Miglior portiere: Matteo Lo Duca (Adelkam)

Giocatore fair play: Ruben Profeta (Polisportiva Gonzaza)

Allenatore fair play: Giuseppe Burgarella (Accademia Sport Trapani)