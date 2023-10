Meteo, il ciclone Medusa porta il maltempo: allerta gialla in 4 regioni

La perturbazione dall'Atlantico investe il Nord del Paese. Al Sud persiste l'aria calda

ROMA – L’autunno sembra finalmente arrivato sull’Italia. Caduta la neve sulle Alpi. Oggi piogge e allerta gialla per il maltempo in quattro regioni del Sud: Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Generalmente nuvoloso sul resto del Paese. Allarme di Coldiretti per le coltivazioni, ingannate da un autunno tra i più caldi dal 1800.

Il ciclone Medusa aprirà la strada ad un contesto meteorologico perturbato, ad una fase di maltempo come non si vede da diverso tempo. Se al Nord avremo scenari autunnali, con forti piogge, temporali e un clima fresco, al Centro ci sarà invece una spiccata instabilità, ma fenomeni più irregolari. Al Sud ancora clima estivo perché l’arrivo del vortice richiamerà correnti calde dal Nord Africa che avvolgeranno tutte le nostre regioni meridionali, dalla Sicilia a parte del Centro Italia. Il prossimo fine settimana potrebbe vedere la presenza di uno scenario meteorologico piuttosto burrascoso, con piogge e temporali, dapprima al Centro-Nord e poi, entro domenica, anche al Sud.