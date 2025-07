Milazzo (FdI): “Vergognoso scaricare tutto sul sindaco Lagalla”

La nota

“È vergognoso e strumentale che, all’indomani di un evento significativo come il Festino di Santa Rosalia, si tenti di scaricare le responsabilità delle difficoltà di Palermo sui rappresentanti di un’amministrazione che, sotto la guida del sindaco Lagalla, stanno lavorando per il bene della città nonostante le macerie lasciate dall’amministrazione Orlando”. Così, in una nota l’eurodeputato Giuseppe Milazzo (FdI)

“È vergognoso che i presidenti di maggioranza, la cui elezione è avvenuta grazie all’impegno del sindaco Lagalla, non dimostrino la dignità politica necessaria per sostenere un lavoro che richiede tempo, collaborazione e lealtà. Invece di utilizzare i fischi come pretesto per attaccare, dovrebbero avere l’onestà intellettuale di riconoscere che il vero problema è la mancanza di visione e di programmazione che ha caratterizzato la politica degli anni passati”.

“Si rammenta à prosegue la nota – che il sindaco Lagalla ed il suo assessore Falzone, sono impegnati in un processo di decentramento che prevede il coinvolgimento di tutte le forze politiche (comprese quelle di coloro i quali ora si lamentano) per creare una Palermo più efficiente, vivibile e vicina ai bisogni dei cittadini”.

“È sacrosanto – conclude Milazzo – che le Circoscrizioni non devono essere escluse dal processo decisionale, ma il decentramento non può certamente essere strumentalizzato per fini elettorali o come campo di battaglia per interessi personali. Chi non approva l’operato di questa amministrazione piuttosto che lanciare comunicati collegiali seduti comodamente sulla poltrona, può anche più coerentemente scegliere di dimettersi”.