Milazzo: “Grande maturità da Carolina Varchi, ora sosteniamo Lagalla”

“È la strada migliore per offrire alla città una guida autorevole“

PALERMO – “La scelta di Carolina Varchi di ritirare la sua candidatura per la corsa a Palazzo delle Aquile denota grande maturità e responsabilità politica per favorire l’unità del centrodestra, così come la decisione di Fratelli d’Italia di sostenere la candidatura a sindaco di Roberto Lagalla è senz’altro la strada migliore per offrire alla città di Palermo una guida di indubbia autorevolezza e indiscusse capacità, che rappresenta la proiezione del buon governo regionale sul territorio”. Lo dice in una nota Giuseppe Milazzo, eurodeputato di Fratelli d’Italia.