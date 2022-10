Militari Usa e Lions: ripulita da chili di rifiuti la spiaggia di San Giovanni Li Cuti – VIDEO

Un'azione di sensibilizzazione rivolta a chi sporca senza alcun ritegno.

CATANIA. Sono stati i Lions catanesi insieme a un gruppo di militari USA dell’Ospedale Navale della NAS di Sigonella in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, a ripulire un tratto della spiaggetta di San Giovanni Li Cuti. Un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica verso il rispetto dell’ambiente marino che viene continuamente deturpato e, dove, viene abbandonato ogni tipo di rifiuto tra le rocce laviche del Lungomare etneo.



Alberto Lunetta rappresenta i Lions etnei e i militari della base NAS di Sigonella che stamattina hanno ripulito la spiaggetta del borgo marinaro: “Tutti insieme, grazie a un progetto della Stazione AeroNavale di Sigonella, con i Lions Porto Ulisse e Zona 14 per raccogliere i rifiuti abbandonati e lanciare un messaggio forte per il rispetto verso l’ambiente marino”. I volontari hanno raccolto decine di chili di rifiuti abbandonati nella spiaggetta di Li Cuti. Cicche di sigarette, bottiglie di vetro e plastica, buste di plastica, scarpe estive ormai distrutte e qualche borsellino, vuoto, buttato in spiaggia e frutto, chissà, di quale azione.