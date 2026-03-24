Morto Gino Paoli, addio al cantautore che ha fatto la storia della canzone italiana

Aveva 91 anni

GENOVA – Morto Gino Paoli nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026. Aveva 91 anni. Era fra i più grandi cantautori italiani, nato a Monfalcone ma genovese di adozione.

Il capoluogo ligure è stata la sua casa e lì è stato fra gli esponenti della cosiddetta “scuola genovese” con De Andrè, Tenco e Lauzi. Fra i suoi capolavori “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”.

L’annuncio della famiglia in una breve nota. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Secondo quanto appreso, Paoli è morto nella sua casa genovese dopo un breve ricovero in una clinica privata.

Gino Paoli resta uno dei personaggi più amati e prestigiosi della canzone italiana, l’autore di brani che fanno parte della storia del nostro Paese. Sono sue alcune delle canzoni più belle e famose mai scritte nel nostro Paese: “Senza fine”, “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Che cosa c’è”, “La gatta”, “Una lunga storia d’amore”, titoli sufficienti a far rimanere ben impressi nella memoria collettiva il suo nome e la sua musica.