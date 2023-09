I funerali del musicista ucciso a Napoli, la madre: “Ergastolo per quel balordo”

Il 17enne sarebbe pronto a chiedere scusa

NAPOLI – Dolore e rabbia ai funerali di Giovanbattista Cutulo, il musicista di 24 anni ucciso a Napoli il 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne al termine di una lite per uno scooter parcheggiato male.

Il 17enne “è pronto a chiedere scusa”

A Napoli è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione, che si è tenuta nella Chiesa del Gesù Nuovo. La cerimonia è stata celebrata dall’arcivescovo Domenico Battaglia. Applausi e commozione all’arrivo della salma del ragazzo, tante le persone presenti. Intanto, il legale del ragazzo reo-confesso dell’omicidio ha assicurato che il giovane “è pronto a chiedere scusa”.

“Ergastolo per il balordo, non è giusto”

Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista, è arrivata in lacrime in chiesa e ha chiesto “giustizia per mio figlio, questo è il momento del dolore insopportabile – ha aggiunto -. Vi preghiamo di essere discreti. È un momento di grande raccoglimento. Fatelo per Giovanbattista che ci teneva al rispetto e alla legalità”. Poi ha ripetuto: “Ergastolo per il balordo. Non è giusto”.