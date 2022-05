Musumeci: felice dell’accordo su Lagalla, poi penseremo alle Regionali

Il commento del governatore al candidato unico del centrodestra per la corsa a sindaco di Palermo

PALERMO – “Sono felicissimo di questo accordo. La nostra forza politica ha fatto la scelta, fin dal primo momento, sul mio ex assessore Lagalla e mi fa piacere che la prova del governo efficiente oggi consenta a un pezzo importante del mio governo di poter diventare sindaco di questa città”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ai giornalisti a margine della inaugurazione del cruise terminal del porto di Palermo, sulla scelta del centrodestra sul candidato a sindaco del capoluogo siciliano.

“Adesso si punta alle comunali, facciamo le comunali, cerchiamo di vincere l’amministrazione del governo della città e poi penseremo a completare le liste per le regionali – ha proseguito il governatore -. A chi mi domanda se sono in campagna elettorale, io rispondo di sì, lo sono dal 2017 perché se la campagna elettorale è il momento di verifica tra quello che si dice e quello che si fa, per me ogni giorno è campagna elettorale”.