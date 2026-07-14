Mythos Troina Festival 2026, in scena la prima nazionale di “Si prova Antigone”

Porterà in scena dieci prime

TROINA (ENNA) – Prosegue il cartellone del Mythos Troina Festival 2026. Venerdì 17 luglio alle 20.30 all’Anfiteatro della Radura, andrà in scena la prima nazionale di “Si prova Antigone”, elaborazione drammaturgica e regia di Mauro Avogadro, produzione INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico, interpretata dai giovani attori dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, protagonisti di un intenso percorso artistico e formativo.

Il Mythos Troina Festival, che si concluderà l’8 agosto, porterà in scena dieci prime nazionali e grandi interpreti del teatro italiano. Il terzo appuntamento della rassegna diretta da Luigi Tabita propone una rilettura contemporanea dell’Antigone di Sofocle, ambientata nella Parigi occupata dai nazisti. Un lavoro che mette in dialogo il teatro classico con la storia del Novecento e con le inquietudini del presente, riaffermando il valore della libertà di coscienza, della responsabilità individuale e della resistenza di fronte ai totalitarismi.

Nelle note di regia Mauro Avogadro scrive: “A Parigi, durante l’occupazione nazista, una compagnia di giovani attrici e attori trova rifugio in teatro sfuggendo all’orrore della guerra. In questo contesto immaginario, ci si interroga sulla devastazione del proprio presente, più denso di inquietudini che di certezze, provando a mettere in scena uno spettacolo ispirato alla riscrittura di Jean Anouilh dell’Antigone di Sofocle. Il conflitto tragico sofocleo, della ragione di Stato contro quella di natura, viene qui calato in un dramma dalle tinte prive di eroismo. I giovani attori diplomati all’Accademia d’Arte del Dramma Antico si confrontano così con la complessità di una scrittura che, nel suo essere contemporanea, ridefinisce i termini di un caposaldo della letteratura classica come Antigone».

Protagonisti dello spettacolo sono i giovani attori dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, impegnati in una produzione dell’INDA che coniuga formazione, ricerca e creazione artistica. Un’esperienza che rinnova il dialogo tra i classici e la scena contemporanea, affidando alle nuove generazioni il compito di dare voce a uno dei testi fondativi del teatro occidentale.

Il Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura, è patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed è organizzato dal Comune di Troina (Enna).