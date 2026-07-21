Mythos Troina Festival, il 24 luglio Lunetta Savino protagonista della prima nazionale de “Il canto di Penelope”

Troina (EN), 21 luglio – Prosegue il cartellone del Mythos Troina Festival 2026. Venerdì 24 luglio, alle ore 20.30 all’Anfiteatro della Radura, andrà in scena la prima nazionale de “Il canto di Penelope”, tratto dall’opera di Margaret Atwood, con Lunetta Savino e la regia di Marcello Cotugno. Sul palco, accanto all’attrice pugliese, le musiche eseguite dal vivo da Antonio Tavassi.

Il Mythos Troina Festival, che si concluderà l’8 agosto, porterà in scena dieci prime nazionali e grandi interpreti del teatro italiano. Il quarto appuntamento della rassegna diretta da Luigi Tabita offre una rilettura contemporanea della figura di Penelope, che abbandona l’immagine della donna paziente e silenziosa per diventare protagonista consapevole della propria storia. Un racconto che restituisce voce a uno dei personaggi femminili più emblematici della mitologia classica, trasformandolo in simbolo di intelligenza, autonomia e resistenza.

Nelle note di regia si legge: “Negli ultimi anni, la rilettura femminista ha spostato il focus dalla sua attesa alla sua azione. Penelope non è più solo colei che aspetta, ma una donna che esercita un potere intellettuale in un mondo dominato dagli uomini. La sua celebre tela non è un semplice passatempo, ma un’arma di resistenza politica: un atto di sabotaggio consapevole con cui riesce a paralizzare l’arroganza dei Proci e a mantenere il controllo del regno in assenza del marito”.

Lunetta Savino, tra le interpreti più apprezzate del teatro, del cinema e della televisione italiana, porta in scena il testo di Margaret Atwood con la regia di Marcello Cotugno. Lo spettacolo è una produzione della Compagnia Mauri Sturno, in collaborazione con il Mythos Troina Festival. L’abito di scena è realizzato dalla Maison Enrico Coveri.

Il Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura, è patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed è organizzato dal Comune di Troina (Enna).

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