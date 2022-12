Natale: la spesa delle famiglie sarà di oltre 30 milioni per illuminare le case

Stima Selectra per 6 ore al giorno da 8/12 fino a 6 gennaio.

Palermo. Per illuminare le case e creare la calda atmosfera natalizia, con ghirlande, addobbi interni e sui balconi, le famiglie italiane spenderanno oltre 30 milioni di euro. La stima è di Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati. Ricreare la magia delle feste nelle case degli italiani per 6 ore ogni giorno, secondo Selectra, porta il Paese a consumare quotidianamente circa 1.600 MWh, ovvero oltre 46.000 MWh per l'intero periodo che va dall'8 dicembre al 6 gennaio (29 giorni). La spesa per una famiglia sul Mercato Tutelato per il periodo natalizio è di circa 1,70 euro in bolletta della luce, quasi un euro in più rispetto al 2021, quando il costo stimato era di 0,77 euro. Questo tenendo in conto che ogni famiglia utilizza almeno una catena di 300 luci Led per illuminare l'albero e un tubo Led per decorare esternamente balconi e finestre. A queste possono aggiungersi: lampade che proiettano luci e fiocchi di neve sul soffitto o sulle pareti esterne degli appartamenti; statuette luminose di una renna o di Babbo Natale illuminate da tubi effetto neon o da fili di luci microled; ulteriori fili di luci Led per l'allestimento del presepe. Tutta questa illuminazione, calcola Selectra, porta ad emettere ogni giorno 651 tonnellate di Co2 equivalente; di fatto, quasi 19.000 tonnellate di Co2 equivalente per l'intero periodo di accensione. Si tratta delle stesse tonnellate di Co2 emesse da oltre 6.000 automobili in un anno. Stando ai calcoli di Selectra, basterebbe che tutte le famiglie italiane tenessero accese le luci decorative un'ora in meno al giorno (quindi per un totale di 5 al giorno) per ridurre l'impatto ambientale di circa 3.000 tonnellate di Co2 equivalente per tutto il periodo, ovvero oltre 100 tonnellate di Co2 equivalenti al giorno. L'impatto è interessante anche a livello economico: circa 5 milioni di euro risparmiati in totale per gli italiani. In questo può aiutare, ad esempio, l'uso della domotica, per temporizzare l'accensione e lo spegnimento delle luci di Natale ed evitare che rimangano attive quando non si è in casa o di notte. (ANSA).