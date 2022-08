Nedelcearu: “Pensiamo partita dopo partita”

“Il mio obiettivo è tornare in Nazionale da dove sono fuori dopo la retrocessione con il Crotone“

PALERMO – Altra giornata di presentazione in casa Palermo. Oggi ad essere stato presentato alla stampa è stato il difensore classe’96 Ionut Nedelcearu, proveniente dal Crotone dove ha giocato l’ultima stagione collezionando, tra campionato e Coppa Italia, 36 presenze e 2 gol.

“Lo scorso anno è stato difficile a Crotone, non mi piace parlare del passato. Preferisco parlare del Palermo e del futuro. Qui ho trovato un bel gruppo, una bella società. Mi sento contento e voglio dimostrare che posso giocare e aiutare la squadra“.

Il difensore ha fatto anche un piccolo bilancio della sua carriera fin qui: “Sono stato vicino a molte squadre in passato, non mi piace pensare a questo“.

Nedelcearu al suo arrivo in rosanero ha trovato Baldini, che subito dopo si è dimesso e adesso in panchina c’è Corini: “Stiamo lavorando con il mister. Lo scorso anno giocavamo a cinque, ora a quattro. Sono a disposizione per imparare e migliorare“.

“Il mio obiettivo – spiega il difensore rumeno – oggi è la sfida con l’Ascoli, penso partita dopo partita e alla fine vediamo dove arriviamo. Le prospettive personali sono quelle di fare meglio dello scorso anno, dopo, come squadra, ho già detto andiamo partita dopo partita. Voglio migliorare“.

“L’impatto è stato buono con la città. La squadra è partita bene ma sono passate solo due giornate, abbiamo bisogno di migliorare, non abbiamo fatto ancora nulla“. Tra gli obiettivi di Nedelcearu c’è quello di tornare in nazionale dove è rimasto fuori ultimamente: “Dopo la retrocessione non sono stato convocato. Voglio tornare ad indossare la maglia della nazionale“.

“Il mio lavoro è di non prendere gol, se posso fare di più sono felice. Ho parlato con George Puscas e mi ha detto alcune cose sulla città di Palermo. In questi giorni ci siamo sentiti e mi ha detto che è stato molto bene qui“.

Nedelcearu gioca al fianco di Marconi con il quale l’intesa ancora deve migliorare: “Possiamo crescere coppia mi sento bene, ma abbiamo bisogno di crescere e migliorare. Nel secondo tempo al Bari abbiamo lasciato campo a loro e lavoriamo per migliorare tutto questo“.

“Voi – conclude il centrale rumeno – conoscete meglio di me Brunori, è forte e aiuta la squadra. Sicuramente può segnare tanto in questa stagione“.