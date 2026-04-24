Tajani ha deciso: Minardo commissario di Forza Italia in Sicilia

È presidente della commissione Difesa alla Camera

PALERMO – Tajani ha deciso, il deputato Nino Minardo, presidente della commissione Difesa alla Camera, assume il ruolo di commissario di Forza Italia in Sicilia.

Minardo subentra a Marcello Caruso che ha guidato gli azzurri nell’isola dal marzo del 2023, su incarico di Silvio Berlusconi.

Minardo commissario di Forza Italia

“Il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha accolto le dimissioni del segretario regionale della Sicilia Marcello Caruso e ha nominato l’onorevole Nino Minardo commissario regionale”, scrive in una nota Forza Italia.

“Nel ringraziare Caruso – fa sapere il partito – per il lavoro svolto e per i risultati elettorali ottenuti, Tajani lo ha nominato, d’intesa con Alessandro Cattaneo, responsabile del dipartimento insularità al fine di continuare a mettere la sua esperienza al servizio dell’azione politica di FI, a favore delle Isole del nostro Paese”.

Schifani: “Siamo vicini da anni”

“Con Nino Minardo siamo vicini da molti anni, anche con la sua famiglia. E ho gestito il suo passaggio in Forza Italia, così come quello del sindaco di Ragusa Peppe Cassì”. Commenta il governatore della Sicilia, Renato Schifani.