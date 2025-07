Non solo riabilitazione: il centro che unisce terapia e allenamento personalizzato

Oggi si parla sempre più spesso di salute e benessere fisico in un’ottica integrata. I tempi in cui la riabilitazione e l’attività motoria erano considerati percorsi separati sono superati: la nuova frontiera della prevenzione e della riabilitazione passa da un approccio multidisciplinare, che sappia coniugare trattamenti specifici e allenamento funzionale. È su questo principio che si basa l’esperienza di Fisiogym, realtà attiva dal 2011 a Santa Flavia, oggi punto di riferimento per chi cerca un percorso personalizzato, centrato sulla persona e sul miglioramento della qualità della vita.

Nata come struttura dedicata esclusivamente alla fisiokinesiterapia, Fisiogym ha saputo evolversi nel tempo, affiancando alla parte clinica anche programmi di attività motoria e rieducazione posturale. Un’evoluzione naturale, frutto dell’esperienza sul campo e dell’ascolto attento dei bisogni dei pazienti. Dopo oltre dieci anni di attività, il centro ha ampliato la propria offerta, combinando la competenza riabilitativa con il supporto di personal trainer e operatori specializzati, in un ambiente attento, strutturato e flessibile.

Terapia fisica e manuale, preparazione atletica e ginnastica posturale: un’offerta integrata

Uno dei punti di forza del centro è la capacità di seguire pazienti con esigenze molto diverse tra loro: da chi soffre di patologie croniche, dolori ricorrenti – come cervicalgie, lombalgie, infiammazioni articolari o postumi da traumi – o necessita percorsi specializzati di riabilitazione motoria, a chi si sta preparando per una nuova stagione sportiva, passando per chi desidera semplicemente migliorare la propria condizione fisica generale.

I percorsi riabilitativi vengono costruiti su misura, a seconda degli obiettivi e le necessità del paziente. A questi si affiancano sessioni di personal training, esercizi di rinforzo muscolare, mobilità articolare e rieducazione funzionale. Particolare attenzione viene data alla ginnastica posturale, sempre più richiesta in tutte le fasce d’età, soprattutto in seguito a lunghi periodi di sedentarietà o posture scorrette mantenute nel tempo. I corsi vengono proposti in piccoli gruppi da massimo cinque persone oppure in formula individuale, con un personal trainer dedicato.

La struttura offre inoltre supporto ad atleti e amatori che vogliono affrontare in modo corretto una fase di pre-season, con programmi calibrati sulle singole discipline sportive. Dall’analisi del gesto atletico alla pianificazione dei carichi di lavoro, ogni attività è monitorata per garantire efficienza e prevenzione degli infortuni.

Oltre la riabilitazione: un centro che guarda alla persona

Ciò che distingue Fisiogym è l’attenzione all’individuo nella sua interezza. Trattare un dolore non significa soltanto alleviare un sintomo, ma comprendere da dove nasce, modificarne le cause e fornire strumenti concreti per evitarne la ricomparsa. In quest’ottica, riabilitazione e attività fisica non sono due momenti separati, ma due aspetti complementari di un unico percorso.

Il dialogo continuo tra i professionisti della struttura consente un monitoraggio costante dei progressi e una modulazione attenta del lavoro sul paziente. Un approccio che guarda al lungo termine, volto non solo a risolvere un problema, ma a migliorare la qualità della vita complessiva.

Le sedute sono disponibili durante tutto l’arco della giornata, con una struttura organizzativa pensata per chi lavora o ha orari particolari, e si svolgono in un ambiente curato, sobrio e dotato delle attrezzature necessarie per garantire la massima sicurezza.

Fisiogym si trova in Via Consolare 55/D a Santa Flavia ed è aperto dal lunedì al sabato.

Per informazioni o appuntamenti è possibile contattare il numero 091 5729129.

Per rimanere aggiornati su orari, novità e attività è possibile seguire le pagine social su Instagram e Facebook.