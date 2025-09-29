Novemila presenze in 4 giorni alla Festa dell’Unità di Palermo

Piccione: "Ci apriamo alla città"

PALERMO – Oltre novemila presenze in quattro giorni. È il bilancio della Festa dell’Unità di Palermo, ospitata dal 25 al 28 settembre 2025 a Villa Filippina. “Un successo sperato e sul quale abbiamo lavorato per mesi ma che è andato oltre le nostre previsioni – commenta Teresa Piccione, segretaria provinciale del Partito democratico di Palermo -. Per questo devo ringraziare la squadra che ha lavorato al fianco della segreteria, ma anche le decine di volontari che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione”.

Piccione, sull’iniziativa che ha aperto di fatto il cantiere per le elezioni 2027 al Comune, poi conclude: “Quel che mi ha più colpita è stata la presenza, oltre dei tanti iscritti, anche di molte facce nuove: segno che siamo a riusciti a raggiungere l’obiettivo di aprirci alla città”.