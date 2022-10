Nuoto Catania, la stagione si apre con il primo turno di Coppa Italia

Dato: "Sarà l’occasione per testare i meccanismi provati in queste settimane e il nostro grado di preparazione"

CATANIA – La stagione del Nuoto Catania si appresta ad iniziare, sabato 8 e domenica 9 ottobre, con il primo turno di Coppa Italia maschile. In questa fase le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dal 10 al 12 marzo 2023.

Queste le parole del presidente Mario Torrisi alla vigilia della Coppa Italia: “Comincia finalmente la nuova stagione, un week-end dedicato alla prima fase di Coppa Italia che per noi sarà soprattutto una preparazione al campionato che inizierà il prossimo 22 ottobre. La nostra squadra come al solito conterà sul solito gruppo di giocatori al quale sono stati aggiunti due tasselli importanti come Stevie Camilleri e Grummy. A Bogliasco affrontiamo un girone molto difficile che servirà per fare un primo bilancio dei valori in campo. Sono fiducioso che anche quest’anno faremo la nostra parte con onore”.

Il tecnico rossazzurro Giuseppe Dato ha dichiarato: “A Bogliasco inizieremo la stagione affrontando Bogliasco, Quinto e Recco. Sarà l’occasione per testare i meccanismi provati in queste settimane e il nostro grado di preparazione. Saranno due giorni molto intensi ma che ben vengano a due settimane dall’inizio del campionato”.

In merito all’esordio in Coppa Italia è intervenuto, infine, anche il direttore sportivo Giuseppe Leonardi: “La Coppa Italia segna l’inizio della nuova stagione. Un’ottima occasione per dei test match ufficiali. Quest’anno la Nuoto Catania si presenta con un gruppo ben assortito di giovani, alcuni esordienti nella massima serie, e giocatori esperti che hanno già dato prova di indubbie capacità nella passata stagione. A Bogliasco ci aspettano tre partite Recco Quinto e Bogliasco che ci faranno capire a che punto siamo con la preparazione e con l’inserimento dei nuovi arrivati in squadra”.

Questi i gironi della prima fase (8-9 ottobre):

Girone A – sede Napoli: AN Brescia, RN Nuoto Salerno e CN Posillipo

Girone B – sede Bogliasco: Pro Recco N e PN, SC Quinto, Nuoto Catania e Bogliasco 1951

Girone C – sede Bologna: RN Savona, Telimar, Anzio Waterpolis e De Akker Team

Girone D – sede Ostia: Pallanuoto Trieste, CC Ortigia e Roma Nuoto

Girone “B”

Piscina comunale Vassallo – Bogliasco

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

18:00 S.C. Quinto – Pro Recco

19:30 Bogliasco 1951 – Nuoto Catania

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

09:00 Pro Recco – Bogliasco 1951

10:30 Nuoto Catania – S.C. Quinto

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

14:00 Bogliasco 1951 – S.C. Quinto

15:30 Pro Recco – Nuoto Catania